Luego de que el Mazatlán despidiera con honores a Nicolás Díaz, su futuro ha despertado enorme interés, ya que ofreció un rendimiento muy valorado en el fútbol mexicano que sin dudas llama la atención de varios clubes, incluidos, Colo Colo y Universidad de Chile.

Los albos analizan fichar a un defensor por la lesión de Emiliano Amor, mientras que Diego López apunta a fortalecer la última línea que dejó muchas dudas en los azules durante la primera rueda. Sin embargo, en cosa de horas ambos recibieron un portazo a sus pretensiones.

Ítalo Díaz, padre y representante del jugador, reveló en diálogo con RedGol que no tiene intenciones de volver al fútbol chileno en el corto plazo. "Me sorprende la noticia. Él tiene para rato allá en el extranjero", expuso.

Pero eso no es todo, ya que dio una pista contundente sobre el futuro del defensor: "Ya lo vendieron a otro equipo", lanzó.

Nico Díaz negocia como jugador libre. / FOTO: Getty Images

Sin embargo, evitó revelar el nombre de su nuevo club con el fin de no entorpecer las negociaciones y prefiere la cautela hasta que se haga oficial. "Hay muchos jugadores que dicen que van y terminan no haciéndolo. Por eso, hasta que no firmen, no diré nada", explicó.

Varios clubes mexicanos están pendientes de la situación de Nicolás Díaz gracias a su buen desempeño y por eso sostiene que no es el momento para que ni él ni Paulo regresen al país. "Lo ha hecho bien y por eso pusieron los ojos en él, pero no es el momento, en mi opinión. Ellos tienen que volver después (...) Independiente de los clubes que puedan requerirlo, para nosotros lo más importante es que sigan haciendo carrera afuera", cerró.