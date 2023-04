Marco Antonio Figueroa es el entrenador de la selección de Nicaragua donde le ha ido bien y se siente querido. Eso sí, el Fantasma es el Fantasma y no cambia su forma de ver las cosas y expresarlas a su estilo, por eso en conversación con DirecTV volvió a criticar el nivel del fútbol chileno.

El estratega puso como ejemplo a Iván Morales, quien se fue de Colo Colo como una promesa y según el DT no ha rendido para nada en el fútbol azteca.

"Iván Morales, no ha hecho absolutamente nada en México. Cuando creen tener nivel en Chile, no es así. El fútbol chileno en dinámica es uno de los más lentos en Latinoamérica", disparó.

Y acto seguido, se refirió a la selección chilena, indicando que "no puede estancarse en una dinámica que no gana partidos. No me atrae ver partidos de Chile, ni del fútbol chileno, excepto por Cobreloa".

Fantasma Figueroa: "La Generación Dorada conmigo tendrían mucho más vida futbolística"

Donde se puso más ligth Figueroa fue a la hora de hablar de ese puñado de jugadores de la selección que lograron las Copas América.

"Tenemos que sacarnos el sombrero con la Generación Dorada, siempre creí que conmigo tendrían mucho más vida futbolística. Querer ayudarlos pero bien. En Nicaragua conmigo nunca ha habido una indisciplina", aseguró.

Por último, el Fantasma destacó lo hecho por dos entrenadores nacionales. "Yo he alabado lo que ha hecho García y Muñoz en Ñublense y Curicó Unid, técnicos que pasaron de interinos a ser exitosos. Todos los colistas o los que han descendido son técnicos extranjeros", cerró.