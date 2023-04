El ex delantero de Colo Colo, Luciano Arriagada, vive un durísimo presente en el Athletico Paranaense, club brasileño en donde no ve una citación hace 10 compromisos y no juega desde hace más de un mes.

Luciano Arriagada se marchó de Colo Colo a principios de año para probar suerte en el Athletico Paranaense de Brasil, conjunto en donde incluso deslumbró en su primer partido anotando un golazo de taco.

De ahí en más, eso sí, el formado en las inferiores del Cacique no ha tenido ni la suerte ni la continuidad necesaria para marcar una diferencia en el siempre competitivo y difícil fútbol brasileño.

Arriagada dejó Colo Colo, pero no ha tenido suerte en Paranaense. | Foto: Photosport

Entre suma y resta, Luciano Arriagada no ha jugado un solo minuto desde que lo hiciera el 12 de marzo, cuando ingresó en el tramo final de la victoria holgada del Paranaense ante el Sao Joseense por el torneo estadual.

Dos semanas después de ese compromiso vino su última citación, el 26 de marzo, y de ahí en adelante Arriagada no ha sido tenido en cuenta por el técnico Pablo Turra, quien lo tendría absolutamente cortado y ya lleva 10 compromisos sin ser citado sumando torneos estaduales, Copa Libertadores, Brasileirao y Copa do Brasil.

¿Buena o mala decisión su partida? Si bien en Colo Colo no tenía mucha actividad, la movida de partir al fútbol brasileño no le resultó muy bien y desde el diario AS aseguran que incluso se le está buscando un préstamo para mitad de año ya que esa misma movida no prosperó antes.