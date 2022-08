El histórico ecuatoriano Antonio Valencia reveló en una entrevista a AS sobre el momento que atraviesa Alexis Sánchez, con quién compartió en el Manchester United, y reveló su cariño por un equipo del fútbol chileno

El histórico ecuatoriano Antonio Valencia habla sobre Alexis Sánchez y revela su inédito cariño por la Universidad de Chile: "Me gusta la U, he visto su historia y tiene una buena hinchada."

Sin duda que dentro de la historia del Fútbol Ecuatoriano uno de los jugadores más emblemáticos de dicho país es Antonio ‘Toño’ Valencia, quien con sus dos participaciones en Copas del Mundo y siendo el séptimo jugador con más partidos con la ‘Tri’ (99 duelos) se ha ganado merecidamente todo el reconocimiento por parte de sus aficionados.

Tras dejar atrás el fútbol con su retiro ya anunciado, ‘El Tren Amazónico’ dialogó con As Chile y tuvo palabras para los ‘lazos’ que tiene con nuestro país, en donde uno de aquellos es el delantero nacional, Alexis Sánchez, con quien compartió en el Manchester United de Inglaterra y explicó desde su punto de vista el motivo por el cual quizás el ‘Tocopillano’ no brilló en dicho club.

“A lo mejor le faltó tiempo, porque venía del Arsenal, un equipo donde él era la figura. En Manchester había un rol que cumplir y quizás no se acostumbró. Son muchos factores. Londres es una ciudad más grande, tiene más posibilidades de hacer otras cosas que pensar en fútbol, y en Manchester solamente hay que pensar en fútbol. Es una ciudad más pequeña y no hay muchas cosas que hacer”, partió señalando Valencia.

En la misma línea, el ‘Toño’ profundizó en que su estadía en el Inter de Milán no le dieron el cariño ni la oportunidad de poder dar lo que él sabe y tiene toda la confianza en que en el Marsella podrá conseguir aquello para seguir demostrando su buena calidad futbolística.

Valencia y Sánchez siendo rivales en la Premier League | Foto: Getty Images

“Sabemos que Alexis es un jugador A. En Inter no tuvo la oportunidad de jugar o de ser el futbolista que es, pero en Francia sí la tendrá para seguir demostrando. Dentro y fuera del campo de juego, es un chico muy bueno. Él necesita que le den mucho cariño, y a lo mejor en Francia lo encontrará. Esa liga es competitiva y ojalá que sea una linda temporada para él”, señaló el histórico ecuatoriano.

Finalmente, Valencia fue consultado sobre si tiene algún tipo de simpatía o algo similar con un equipo del fútbol chileno, en donde el ex Manchester United sorprendió con su respuesta tras la explicación dentro de su elección.

“Me gusta la U. He escuchado bastante del club, he visto su historia y tiene una buena hinchada. Tuve la oportunidad de estar en una Sub 23 en Chile y vi que era uno de los más grandes del país. Siempre tengo presente a la U”, cerró.