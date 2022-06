Perú le sigue dando vuelta la tanda de penales frente a Australia que los dejó fuera de la próxima cita mundialista de Qatar 2022. Los fanáticos incaicos están buscando llegar a la gota que rebalsó el vaso con la problemática en donde le consultaron la situación a una experta en temas paranormales.

Según detallaron en el medio El Popular de Perú, conversaron con la experta en temas paranormales Agatha Lys, quien fue categórica al señalar las problemáticas que se vivieron al respecto y donde indicó que fueron embrujados apuntando a la caída en la tanda de penales.

“No pretendo justificar a la Selección Peruana por haber perdido. Sabemos que jugaron mal. En el partido Perú vs Australia los astros apuntaban como ganador a Perú y la energía era muy fuerte, pero a última hora interfirieron una serie de cábalas negativas”, comenzó detallando al respecto.

En esta misma línea, agregó que “Tomando en cuenta además que era día 13 (para muchos de mala suerte) y se iniciaba la Luna Llena en Sagitario, (propicia para los antiguos hechiceros) un hace todo más intenso, lo bueno y lo malo”.

Perú lamentando no clasificar al Mundial de Qatar 2022. (Foto: Getty Images)

No obstante, dentro de los detalles, contempló que “Primero, jugaron con la camiseta roja, que no es la que usaron para triunfar en el Mundial anterior. Luego, la presencia de varios familiares y amigos, como ya se sabe, no ayudaron a la concentración los días previos y la visita de Claudio Pizarro marcó para algunas viejas rencillas y dejó un clima “pesado” entre los jugadores. Pero eso no fue lo peor”.

Además, agregó que “Lo cierto es que los movimientos extraños con los brazos y manos extendidas que realizaba el guardameta australiano (que ingresó a la cancha solo para eso) forman parte de un antiguo rito en Australia, originado en el arte de las Manos Rupestres. Estas aparecían grabadas en los lugares más recónditos e inaccesibles de las cuevas, sobre todo antes de una batalla”.

Respecto al famoso baile de Andrew Redmayne, aseguró que “Estos “bailes” e invocaciones solo las podían realizar el chamán, el sacerdote o el brujo; creencias antiguas que hasta hoy se practican en esa parte del mundo”.

Finalmente, cerró su opinión al respecto dando a conocer que “Por lo que muchos entendidos han manifestado que nuestros jugadores estaban raros, parecían hipnotizados y se comportaron muy extraños en el campo de juego”.