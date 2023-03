Está encendido y no puede parar de marcar goles. Ese es el presente del noruego Erling Haaland, que a mitad de semana ya se había matriculado con 5 goles ante el Leipzig por la UEFA Champions League, ahora le tocó marcar un hat-trick contra el Burnley para darle la clasificación al Manchester City a la siguiente ronda de la FA Cup.

Fue victoria por 6 a 0 de los ciudadanos frente a los dirigidos por Vincent Kompany. 42 goles lleva ya Haaland con la camiseta del Manchester City en esta temporada, a continuación el detalle de las estadísticas del noruego:

42 goles en total

28 goles en Premier League

10 goles en Champions League

4 goles en FA Cup y Carabao Cup

Haaland marca un nuevo hat-trick con el Manchester City (Foto: Archivo).

Los otros goles del Manchester City fueron anotados por Julián Álvarez en dos ocasiones y el juvenil Cole Palmer. Con este resultado, el equipo de Pep Guardiola cierra una gran semana en donde anotó 13 goles en tan sólo 2 partidos.

Los otros partidos de los cuartos de final de la FA Cup

Todos los partidos se disputarán el domingo 19 de marzo.

SHEFFIELD UNITED vs. BLACKBURN ROVERS

Hora: 9:00 AM



BRIGHTON vs. GRIMSBY TOWN

Hora: 11:15 AM

MANCHESTER UNITED vs. FULHAM

Hora: 13:30 PM