El ex atacante de Universidad Católica, Lucas Melano salió del equipo buscando más minutos y regularidad y fue lo que menos encontró en su llegada a Newell's, donde no alcanzó ni a debutar.

Lucas Melano llegó en el Campeonato Nacional 2022 a Universidad Católica, donde de llegar como un fichaje importana, no terminó de buena forma. El atacante no pudo brillar ni consolidar un buen juego, por lo mismo los cruzados no quisieron seguir contando con él y rescindieron contrato a mediados de la temporada pasada.

El delantero jugó en el club de la Franja solo ocho partidos sumando 184 minutos, poco para lo que la hinchada y dirigencia de San Carlos de Apoquindo esperaba con esa contratación.

Tras la salida de la UC, el jugador cruzó la cordillera para incorporarse a Newell's de Argentina, donde buscaba sumar minutos, pero una lesión de rodilla le impidió jugar todo el resto del año. Este 2023 se reintegró luego de la recuperación, pero el técnico Gabriel Heinze le señaló que no contaba con él para esta temporada y tuvo que dejar el elenco de La Lepra sin haber debutado.

Según detalló el entrenador del equipo trasandino, no pretendió seguir contando con Melano bajo su mando porque él futbolista no quiso tratarse con el cuerpo médico del club la lesión que venía arrastrando.

El ex UC, Lucas Melano y su malos meses en el fútbol. (instagram Lucas Melano)

No todo es tan oscuro para Lucas, durante su carrera cuenta con una lista importante de clubes como: Lanús, Estudiantes LP, San Lorenzo, Atlético Tucumán, entre otros, algo que hace que siempre este en la mira de equipos que quieren sumarlo a sus filas.

El atacante tiene una nueva oportunidad y jugará en Sarmiento de Junín de Argentina, donde fue presentando como la nueva incorporación. El club aprovecho que el argentino contaba con el pase en su poder y lo ficharon a la espera tratar de volver a relanzar su carrera.