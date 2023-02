El ex delantero argentino de la Universidad Católica, Lucas Melano fue oficializado como nuevo jugador de un equipo de la primera división de Argentina

El ex delantero de la UC Lucas Melano vuelve a cambiar de aires y tiene nuevo equipo en Argentina

Sin duda que dentro de los últimos refuerzos que ha tenido la Universidad Católica en las recientes temporadas, uno de los con peor rendimiento ha sido el atacante argentino Lucas Melano, quien a lo largo de su estadía en la tienda ‘Cruzada’ dentro del 2022 no aportó con ningún tanto, siendo un completo fracaso.

Tras su salida anticipada dentro del elenco de la precordillera, el atacante regresó al fútbol argentino para vestir la casaquilla de Newells Old Boys en la segunda parte del 2022, club en el que insólitamente no logró debutar debido a una lesión en su tobillo izquierdo y que hoy el nuevo DT de la ‘Lepra’, Gabriel Heinze, anunció que no lo utilizaría para el 2023.

Por esto, el delantero 29 años tuvo que cambiar de aires dentro del mismo fútbol argentino y hace algunas horas fue presentado como nuevo refuerzo de Sarmiento de Junín, club con el cual firmó un contrato hasta finales del 2023.

“Lucas Melano se incorpora a Sarmiento. Firmó contrato con el verde por un año” ¡Éxitos, Lucas!”, fue lo que indicaron desde el nuevo club del ex UC.

Melano presentado en Sarmiento | Foto: Sarmiento

De esta manera, Melano tendrá su séptima experiencia dentro del fútbol argentino, en el cual junto a la camiseta de Sarmiento esperará poder llegar a su gran nivel, el que demostró en el inicio de su carrera en Belgrano y Lanús.