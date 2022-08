Ex compañero de Cristiano Ronaldo se cansa de él: "Como fanático del Manchester United siento que no ha demostrado lo suficiente y solo piensa en sí mismo"

El ex Manchester United Louis Saha no tuvo pelos en la lengua para criticar duramente a Cristiano Ronaldo, luego de que el portugués abandonara Old Trafford mientras sus compañeros jugaban un amistoso contra el Rayo Vallecano.