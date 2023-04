El ex entrenador de la Universidad Católica habló sobre la inminente llegada de Marcelo Bielsa a la Selección de Uruguay

Ex entrenador de la UC en éxtasis con la inminente llegada de Marcelo Bielsa a la Selección de Uruguay: "Ojalá se quede por mucho tiempo"

En las últimas horas, desde Uruguay se ha dado a conocer que el acuerdo entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Marcelo Bielsa es inminente para que el estratego argentino sea el nuevo DT de la Selección de Uruguay, en lo que sería un importante golpe para los ‘Charrúas’ pensando en los grandes desafíos que se aproximan a partir de este 2023 con las clasificatorias.

Sobre la ya casi abrochada llegada del ‘Loco’ al mando técnico de Uruguay, el ex entrenador de la Universidad Católica, el uruguayo Gustavo Poyet habló con el programa ‘Último al Arco’ de Sport890 y se refirió a lo que es el arribo de Bielsa a su Selección, en la que declaró que en un principio veía como imposible que esto pudiera suceder.

"El primer rumor sobre Bielsa a Uruguay dije 'no, no hay chance'. Yo tenía que Marcelo tenía decidido volver a Inglaterra, me lo dijo gente que lo conoce. Que hoy se pueda dar que lo lleve Uruguay demuestra lo que lo empuja", comenzó señalando Poyet.

El hoy DT de la Selección de Grecia, reflejó toda su admiración por el ex estratega del Leeds United, a quien lo considera una persona autentica y con una personalidad importante para imponerse en una Selección, en la que espera que el ‘Loco’ tenga una larga estadía por Uruguay.

Bielsa volvería a dirigir una Selección en Sudamérica | Foto: Photosport

"Es un cambio drástico el que hace Uruguay con Bielsa. Yo admiro a Marcelo. Yo como jugador no me vería jugando para Bielsa, pero me encanta su personalidad, lo veo como una persona única".

"Me imagino a los jugadores de la Selección, pensando en lo que se viene. Ojalá Bielsa se quede mucho tiempo en Uruguay, pero lo que haga Bielsa lo va a disfrutar el que venga después, porque Bielsa va a dejar una intensidad muy grande", confesó.

Para el ex estratega de la UC, el rosarino le genera mucha confianza en lo que puede ser el proceso que gestará con Uruguay, poniendo las manos al fuego por él, señalando que todos los jugadores del país si están en buena forma, podrán tener posibilidades con él.

"Yo creo que hay algo que va a hacer Bielsa que es que va a citar a alguien que nadie espera. Bielsa va a saber todo sobre cualquier uruguayo que esté en cualquier parte del mundo, jugadores que nadie tiene, él los va a tener", explicó en el programa ‘Último al Arco’.

Finalmente, Poyet hizo un llamado a todos sus compatriotas en confíen en el trabajo de Marcelo Bielsa, de quien no pone dudas de que generará un proyecto importante dentro del fútbol uruguayo.

"Creo que Bielsa va a tratar de potenciar todo el fútbol uruguayo. Lo que él diga hay que escucharlo, tiene experiencia, estuvo en las ligas más importantes del mundo, escuchémoslo y analicemos", cerró.