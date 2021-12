Barcelona busca la hazaña en Alemania ante Bayern Munich para no depender de nadie y seguir avanzando en la Champions League. Otros equipos también deciden su suerte en el torneo europeo. ¿Quiénes son los favoritos a quedarse con los tres puntos según las cuotas de las casas de apuestas en línea ?

Este miércoles 8 de diciembre termina la fase de grupos de la UEFA Champions League con apasionantes partidos, cuando los pasajes a los octavos de final, a Europa League o seguir la competencia desde el sillón de la casa se pongan en juego. Los grupos E, F, G y H cierran esta ronda para esperar un mes y algo más para vivir la recta final.

Los primeros compromisos son a las 14:45 hrs, cuando Chelsea visite a Zenit y Juventus reciba a Malmo. Mero trámite, ya que el cuadro inglés e italiano tienen su lugar en la próxima fase de la Champions League como primero y segundo de grupo, respectivamente.

Aunque a las 17:00 hrs se reservan todas las emociones de esta última jornada. Bayern Múnich y Barcelona se enfrentan en el duelo más atractivo del miércoles, donde los catalanes se juegan la clasificación contra los alemanes, líderes del grupo E. El Barca está obligado a sumar de a tres puntos para no estar pendiente de Benfica ante Dinamo de Kiev. Si no lo consiguen, deben esperar que los portigueses no ganen y así avanzan.

A la misma hora, Atalanta y Villarreal se juegan la clasificación en el Grupo F. Los italianos deben sumar tres puntos si o si, de lo contrario el Submarino Amarillo avanza. A la par, Manchester United recibe a Young Boys.

Finalmente, Salzburgo con Sevilla y Wolfsburgo con Lille son los encuentros que cierran la jornada. Los cuatro equipos mantienen sus esperanzas de clasificar a los octavos de final al estar todos separados por tres puntos en el grupo G. Nadie sabe para quién trabaja en la última jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Las cuotas de Betway para la fecha 6 de la fase de grupos de la UEFA Champions League del miércoles 8 de diciembre:

PARTIDO / CUOTA DE BETWAY LOCAL EMPATE VISITA Juventus vs. Malmo 1.20 6.50 15.00 Zenit vs. Chelsea 6.25 4.35 1.48 Bayern Múnich vs. FC Barcelona 1.57 4.60 4.65 Benfica vs. Dínamo de Kiev 1.32 5.25 8.50 Atalanta vs. Villarreal 1.71 3.95 4.25 Manchester United vs. Young Boys 1.51 4.15 5.50 Salzburgo vs. Sevilla 3.00 3.25 2.30 Wolfsburgo vs. Lille 2.35 3.00 3.15

*Cuotas sujetas a variación durante las próximas horas. Producto solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad*