Manuel Pellegrini no para de conseguir buenos resultados con el Betis. En la Europa League, el cuadro que dirige el Ingeniero dejó en el camino a uno de los clubes más fuerte de la competencia, el Zenit de San Petersburgo que venía desde la Champions League. Los verdiblancos habían ganado 3-2 de visita en la ida de los dieciseisavos y ahora en España, con Claudio Bravo en el banco de suplentes, igualaron sin goles, por lo que consiguieron el ticket a los octavos de final de la competencia.

En un primer tiempo sin mayores ocasiones, el dueño de casa en el Benito Villamarín no generó ocasiones que incomodaran al arquero, Daniil Odoyevsky. La más clara fue para los visitantes, en el minuto 30 con un centro pinchado de Danil Krugovoy al área, Artem Dzyuba no pudo conectar con dirección al arco, mientras que Wendel no logró rematar, por lo que la defensa terminó rechazando el peligro.

Una de las pocas aproximaciones del verdiblanco fue en el primer minuto descuento mediante un tiro muy elevado de distancia de Alejandro Guardado.

En el complemento, a los 46', el conjunto ruso marcaba el 1-0 con gol Yuri Alberto por el centro del área tras un pase desde la derecha de Alekséi Sutormín. Sin embargo, el asistente cobró offside, situación que ratificó el árbitro inmediatamente y luego el VAR.

Los dirigidos por Pellegrini tuvieron una gran chance en el minuto 50'. Gabriel Pezzela conectó de cabeza en el área tras un envío de esquina desde la derecha. El zaguero trasandino la peinó y en u

n segundo testazo Guido Rodríguez le envió al palo derecho del golero. Otra ocasión tuvieron a los 60', con un tiro de esquina ejecutado por Fekir y un cabezazo de William José que no lograron interceptar bien sus compañeros que estaban en fuera de juego.

Zenit tambien tuvo otra chance clarísima en el minuto 64. Sutormín en el área cedió para Yuri Alberto que no logró darle al balón por el centro. Sobre el final, Edgar González evitó el gol de Malcom con un gran cruce con su pierna en el área, luego de un cabezazo que parecía ir a la red.

En el final el Zenit empataba el partido a los 90' a través de un cabezazo de Dmitri Chistiakov solo en el área tras un centro desde la derecha de Andréi Mostovói. No obstante, en el VAR se pertacaron de una jugada que pasó desapercibida por el cuerpo árbitral. Aleksandr Erokhin pisó a Guido Rodríguez y le impidió elevarse. De esta manera, se anuló el tanto y el Ingeniero junto a Bravo pudieron respirar.

El cuadro que dirige el DT chileno lograron aguantar de buena forma el resultado para conseguir la clasificación a la instancia de los 16 mejores del torneo europeo.