El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, confirmó que no seguirá al mando del cuadro de Pablo Solari y que en diciembre dejará la institución luego de 8 años y 14 títulos ganados.

Fin de una era: Marcelo Gallardo no dirigirá más al Pibe Solari y a Paulo Díaz en River Plate tras un exitoso camino con 14 títulos en ocho años

Marcelo Gallardo revolucionó Argentina, Sudamérica, River Plate y el mundo entero con su emotivo anuncio. El exitoso entrenador de uno de los gigantes del continente confirmó que no seguirá la mando de la Banda Sangre y que su proceso de 8 años llegará a su fin en diciembre próximo.

El Muñeco, en compañía de Enzo Francescoli, Jorge Brito y Matías Patanian, fue sincero en comentar que su decisión era irrevocable y que se tomaba un tiempo lejos de la actividad. En ese momento, Napoleón también derramó algunas lágrimas por la emoción de contar una noticia de esa magnitud.

"Es mi final de contrato. Termina en diciembre y no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difícil y más sentidas. Es un momento delicado para expresarme (...) Tengo una paz interna muy sentida, que me hace bien estar conmigo mismo, porque el largo camino recorrido me hace sentir muchísimo orgullo", esbozó.

De igual manera, Gallardo, quien dirige a Paulo Díaz y al Pibe Pablo Solari en el cuadro millonario, valoró su decisión admitiendo que "es el momento de terminar un ciclo hermosísimo, muy valioso. Le agradezco al hincha en los homenajes que me hacen al entrar al campo. Eso será un recuerdo inolvidable".

Marcelo Gallardo dejará River Plate a fines de 2022 (Getty Images).

ver también Polémico periodista argentino ningunea a Colo Colo y destroza a Solari

Los números de Gallardo en River Plate son dignos de récord. El transandino consiguió en el elenco de Núñez un total de 14 títulos y 7 fueron internacionales. Llegó a 17 finales, en cinco ocasiones eliminó a Boca, ganó en España una final de Libertadores a los Xeneizes y es el técnico más ganador en toda la historia de la institución.

La despedida del Monumental en Buenos Aires para Gallardo será ante Rosario Central el próximo 16 de octubre y, sobre ello, el Muñeco agregó que "es posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Gracias por el amor y el afecto que me brindaron".