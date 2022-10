El Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar disputa uno de los partidos más importantes del año en la final de vuelta de la Copa de Brasil, donde recibe en el Maracaná al Corinthians en un encuentro que promete.

El Mengao tiene por delante uno de los grandes objetivos que le queda en el año, junto a la final de la Copa Libertadores, la cual protagonizará el 29 de octubre con Athletico Paranaense en Ecuador.

¿Cuándo juega Flamengo vs Corinthians?

El partido se disputará el miércoles 19 de octubre a las 21:45 horas de Chile, en Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

¿Qué canal dará el encuentro de la Copa de Brasil?

Este será transmitido por GolTV y Globo Internacional, en los siguientes canales según el cableoperador:

GolTV

VTR: 163 (SD) - 845 (HD)

DTV: **NO DISPONIBLE**

ENTEL: **NO DISPONIBLE*

CLARO: 196 (SD)

GTD/TELSUR: 88 (SD) - 849 (HD)

MOVISTAR: 478 (SD) - 894 (HD)

TU VES: 600 (SD)

Globo Internacional

VTR: 565

DIRECTV: 776

GTD/TELSUR: 121

¿Dónde ver de manera online el partido?

El encuentro podrá ser visto por streaming a través de OneFootball y Brasileirao Play.

¿Cómo fue la ida?

En el partido disputado en el Arena do Corinthians, el Timao y Flamengo no lograron sacarse ventaja e igualaron sin goles. La previa a este encuentro estuvo marcada por la muerte de Erasmo Vidal, padre de Arturo. De todas maneras, el volante se hizo presente en el encuentro y disputó 25 minutos. Erick Pulgar por su parte no goza de mucha continuidad en el Mengao.

Corinthians al igual que Flamengo, ya quedó lejos de la lucha por el título del Brasileirao. La Copa de Brasil asoma como una gran oportunidad de dar una vuelta olímpica y qué mejor que hacerlo en el mítico Maracaná, ante una multitud que irá a apoyar a los cariocas.

Revisa el compacto de la final de ida de la Copa de Brasil: