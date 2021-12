La bomba del medio español Sport estaba lejos de ser un humo, y se ha confirmado el real interés del FC Barcelona por contar otra vez con los servicios del delantero chileno del Inter de Milán, Alexis Sánchez.

El club azulgrana tiene todo visado y sólo está en compás de espera la decisión del entrenador Xavi Hernández, alguien que conoce de cerca al tocopillano al compartir camarín con él.

Pese a que en Chile la noticia se ha tomado con algarabía, el comentarista Francisco Eguiluz tiene un pensamiento diferente, y no está para nada de acuerdo con la decisión de Alexis.

"Me hace cero gracia que vuelva al Barcelona, cero ilusión, porque es una liga menor que la italiana, porque va a un equipo menor que el Inter, porque va a un equipo de mitad de cancha y en crisis", aseguró el periodista en el programa Todo es Cancha en Youtube.

Agregando que "no sé si el Barcelona es mucho más que el Inter. La historia reciente podrá decir que sí, pero lo que me complica es que iría a un equipo que está sufriendo críticas constantes, donde jugadores que rindieron durante toda su carrera muy bien, como Depay por ejemplo, juegan dos partidos mal y los destrozan".

Pancho Eguiluz argumenta su posición: "Me parece que Alexis no está para ser un jugador destrozado. Mentalmente uno no lo ve tan fuerte como antes. Siento que hoy necesita un poco más de ayuda de equipo para poder rendir y me parece que el Barcelona no es un buen lugar".

Para el final, el periodista reitera que "insisto en que no es un buen destino para un jugador que hoy en día necesita otra cosa. Necesita estar en un equipo que lo rodee bien, porque ya no te marca el desequilibrio de antes de manera individual. A mi me hubiera gustado verlo en el Sevilla, mucho más que en el Barcelona, un equipo que colectivamente juega a otra cosa".