Gabriel Suazo sigue celebrando la obtención de la Copa de Francia el pasado fin de semana. Por eso, se dio el tiempo de transmitir vía Twitch y compartir con sus fans.

En esta ocasión, Suazo abordó distintos temas y uno de ellos fue su alopecia. "Me gustaría hacer el tema del pelo, sobre todo ahora que estoy aquí en Europa, es mucho más sencillo, no tengo problema en decirlo. Es rápido, a lo mejor me pongo pelo, a lo mejor me rapo y me pongo mi mismo pelo"

"Averigüé y me explicaron que quienes tienen alopecia, es porque es hereditaria, no puedes hacer nada, lamentablemente me tocó y hay que asumirlo, pero por fortuna existe el injerto, que se hace en un lugar recomendado", continuó diciendo.

Suazo celebró su primer título en Francia. (Archivo)

"Si me ven pelado en algún momento, es que me hice el injerto de pelo. No me da vergüenza, para nada, es lo que me tocó. Te sacan los pelos de atrás (nuca) y en una cirugía te colocan pelo por pelo", cerró el lateral chileno.

Suazo junto al Toulouse ahora tendrán que dar vuelta la página y concentrarse en el importante duelo que tendrán contra el Lens, que se jugará este martes a partir de las 15:00 horas.