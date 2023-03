Iván Morales dejó Colo Colo con la ilusión de ser el hombre gol del Cruz Azul. Sin embargo, el Tanquecito no ha podido mostrar su talento en la Liga MX y sólo es un mero espectador de lo que ocurre con el elenco cementero en México. El ex delantero del Cacique no lo pasa bien, ya que no ha logrado ser titular indiscutido y este año, apenas, tiene 5 partidos jugados con un total de 93 minutos.

La prensa mexicana y en su mismo club, además, le han hecho sentir a Morales que físicamente no está apto para la competencia de primer nivel. Por ello, el chileno tomo consciencia y está realizando trabajos físicos a lo Rocky para dar en el tono y dar la pelea por un puesto en la titularidad.

Los medios en México reportan que Morales ha tenido un sustancial cambio físico. Así lo dio a conocer el reportero de ESPN, León Lecanda, quien entregó detalles sobre lo que está realizando Morales durante estos meses.

"El chileno Iván Morales ha perdido 10 kilos en menos de tres meses, la mayor parte de grasa corporal, con lo cual la parte física ya no es una preocupación en el club ni en el cuerpo técnico. Sin embargo, le sigue faltando lo más importante: el gol", expresó Lecanda.

Iván Morales y su sustancial cambio físico en México (Twitter)

El técnico Gutiérrez, en su momento, le dio un ultimátum a Morales para que se colocara la 10 y lograra reverdecer laureles en el Cruz Azul, ya que es uno de los jugadores con mejor contrato y su alto sueldo impidió que saliera a préstamo. Por lo que la directiva del club espera mucho más de él y, a su vez, el exjugador de Colo Colo quiere estar en la primera plana de la institución.

"Me ha tocado vivir momentos difíciles, no sólo deportivos sino que igualmente a nivel personal. Es complicado venir con ganas de hacer las cosas bien y no jugar. Estoy tranquilo, con ganas de trabajar", dijo Morales en conferencia de prensa.

Morales está enfocado en volver a anotar los 11 goles que hizo en 2021 y que lo catapultaron a su primera experiencia fuera de Chile. "Quiero demostrarme a mí mismo y también al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición de lo que soy capaz de hacer con esta camiseta", adicionó Morales.