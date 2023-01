El Sevilla de Jorge Sampaoli no pasa un buen momento en LaLiga en España. Por ello, el ex técnico de la Selección Chilena estaría pensando en un volante que estuvo con él en La Roja, para remontar el mal momento que pasa con el club español: Erick Pulgar.

El volante estaría en la lista del ex DT de Chile para reforzar al conjunto sevillano, según el medio brasileño Coluna do Fla. Don Sampa confía en el Flaco para poder salir de los últimos puestos y así evitar la caída del equipo a la Segunda División hispana.

El chileno no lo pasa bien en Brasil. Pulgar no estaría contento con los escasos minutos que tiene en el el Flamengo, ya que no ha podido consolidar el buen fútbol que mostró hace algunos años en Europa.

Sampaoli quiere sumar a Pulgar en el Sevilla (Getty Images )

El antofagastino desde su arribo a mediados de 2022 ha jugado 9 partidos con la camiseta del Fla. El ex Universidad Católica Fue titular en 4 partidos y solamente en 2 jugó 90 minutos. En total suma 409 minutos sin goles ni asistencias.

El chileno, representado por Fernando Felicevich, buscaría salir en este mercado de pases, aunque la situación, de momento, es compleja ya que Pulgar tiene contrato vigente en Brasil hasta el 2025.

Sampaoli quiere sumar a viejos conocidos para ir al rescate del Sevilla, que marcha penúltimo en la tabla de posiciones con 15 puntos.