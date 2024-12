El fichaje de Carlos Palacios sigue avanzando y ya habría total acuerdo entre los clubes, tanto Boca Juniors como comprador, como los vendedores del pase: Colo Colo y Vasco Da Gama.

Si bien la Joya aún está en Chile disfrutando los días de vacaciones junto a su familia, en las próximas semanas debería viajar a Argentina para someterse a la revisión médica.

Pero este trámite se ha atrasado por una situación bien específica, que tiene que ver con la liberación de cupos de extranjero en Boca.

Los cupos de extranjeros que ahogan a Boca Juniors

En el fútbol argentino están permitidos seis extranjeros por plantilla pero solo cinco en cancha, tal como ocurre en Chile. Y actualmente el equipo que dirige Fernando Gago estaría completando estos cupos con Palacios, sin posibilidad de seguir mirando el mercado exterior.

Por lo mismo, en el cuadro de la rivera ya estarían preparando la salida del otro chileno que tienen en su plantel para liberar cupos. Se trata nada más que Gary Medel.

Gary Medel estaría terminando su segunda etapa en Boca Juniors. (Foto: Daniel Jayo/Getty Images)

Gary Medel sale al rescate del fichaje de Carlos Palacios

El bicampeón de América no tuvo una segunda etapa como se esperaba en Boca Juniors y saldría para regresar a Universidad Católica. El Pitbull no está siendo citado por Gago y se especula que de aquí al cierre de la temporada trasandina no será tenido en cuenta.

Además, en el medio local ya se está dando por hecho el regreso de Medel a la UC, que es el club de sus amores.