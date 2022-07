Alexis Sánchez es uno de los nombres que se aproxima a buscar una nueva oportunidad fuera del Inter de Milán. El tocopillano estaría pronto a definir su finiquito con el elenco lombardo, en la cual los rumores incluso han apostado a tener una posibilidad de juntarse con Arturo Vidal en el Flamengo.

Juan Carlos Letelier conversó de forma exclusiva con Bolavip, en la cual el exfutbolista fue enfático en destacar que Alexis Sánchez tiene aún para poder despegar en la competencia europea en la cual podría analizar las opciones de equipos que no tengan una gran competencia.

“No. La verdad es que no. Yo creo que Alexis (Sánchez) está para mucho más en Europa y puede todavía tener un despegue, aunque sea de irse bien de Europa en el sentido de que me gustaría que jugara bien en un club, gane algo y así poder venirse no a Sudamérica, sino que a Chile en el equipo que él siempre ha dicho dónde va a terminar su carrera que es Universidad de Chile”.

Además, contempló que “Él (Alexis Sánchez) tiene todavía para estar un par de años más en Europa. Lo poco y nada que lo hicieron jugar en el Inter, él demostró que está para ese nivel. A lo mejor no con un equipo que está con tantas expectativas, pero si un equipo que esté peleando algo y eso a Alexis le va a gustar”.

Alexis Sánchez enfrentando a la Juventus con el Inter de Milán. (Foto: Getty Images)

Adicionalmente, argumentó que “Es por eso que no se ha decidido porque ha tenido muy buenas ofertas, no decide porque él cree que también puede lograr más cosas”.

Pero eso no fue todo, debido a que el exfutbolista apuntó que “Todos los que salieron de Cobreloa, nadie quiere volver allá po’ y por cómo han sido las salidas, que la gente de Cobreloa se preocupa muy poco de sus ídolos. Eran otros presidentes, otras épocas”.

Sobre esta misma línea, agregó que “Por eso te digo que en Cobreloa pasa eso, pasa que los chicos que han estado y si tú te das cuenta de la selección de los que están y los que fueron figuras, todos pasaron por Cobreloa”.

No está de acuerdo con Jorge Valdivia como el mejor de la historia

Otro de los puntos que tocó el exfutbolista Juan Carlos Letelier tiene que ver con las palabras de Jorge Valdivia, donde expresó que se considera como el mejor ‘10’ de la historia en la Selección Chilena y el fútbol chileno.

“Comparto que fue uno de los diez que más sobresalió y que más se necesito en algún momento de la selección (Jorge Valdivia), y los momentos en que los llamaron fue solución. Pero compararlo como el mejor de la historia creo que no. Él tiene en un proceso muy bueno del fútbol chileno y en el extranjero, la verdad es que para mí es uno de los buenos jugadores, pero no el mejor de Chile”.

Además, señaló que “La verdad es que todos los tiempos marcan diferencias y Valdivia en su mejor momento marcó una diferencia tanto en el fútbol chileno, a nivel de selecciones, como en el nivel que también es competitivo como el fútbol brasileño”.