"Dios perdona, Olivera no", es una de las frases más recordadas por los hinchas de la Universidad de Chile cuando se habla del delantero uruguayo Juan Manuel Olivera, quien dejó una huella imborrable en su paso por el club universitario.

Luego de su exitoso desempeño por el Romántico Viajero, el "Palote" deambuló por varios clubes del continente y hasta jugó en el fútbol de Emiratos Árabes, donde compartió camarín con Diego Armando Maradona.

El espigado ariete oriental estuvo como invitado en el programa Galería Sur del canal de Youtube de Antúnez Silva, donde confesó cómo se dio su llegada al fúbol de Emiratos Árabes y cómo fue su encuentro con el astro argentino.

Maradona celebrando un gol de Olivera en Emiratos Árabes | Foto: Al Wasl

"Yo cuando voy a Emiratos Arabes yo venía de jugar la final de la Copa Libertadores con Peñarol, luego de eso tengo una llamada y yo no lo respondía y al rato me llama un representante que me dice que Maradona me está llamando y si le podía atender. Me llama, contesto el teléfono, me empieza a hablar y yo todavía no creía que fuera él, al poco tiempo me doy cuenta que si era él", comenzó diciendo el Palote.

Añadiendo que "me dijo que me había ido a ver a diferentes partidos y que le gustaban mis caracteristicas".

Para finalizar, destacó que "después me fuí y él llegó dos semanas después y lo conocí, fue todo extraordinario", sentenció.