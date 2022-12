Kylian Mbappé no le da cabida a las burlas del 'Dibu' Martínez: "No gasto energías en cosas sin importancia"

El delantero francés Kylian Mbappé busca dar rápidamente vuelta la página de lo que fue la perdida de la Copa del Mundo con su Selección ante Argentina hace algunos días y por esto, ya se avoca con todo a lo que son los desafíos de su club, el PSG, quien ayer volvió al ruedo en la Ligue 1 y se impuso en la agonía por 2-1 ante el Strasbourg, en donde ‘Donatello’ fue la figura tras anotar el gol que le dio el triunfo a los parisinos.

Finalizado el encuentro, en la zona mixta el atacante de 24 años atendió a los medios, causando expectativas ya que era primera vez que lo hacía tras perder la final del Mundial, en la que partió señalando que con el PSG buscará olvidar aquella dolorosa derrota.

“No creo que se digiera nunca, pero no hay razón para que mi club pague por un fracaso de la selección. El PSG no es responsable de nuestra derrota”, partió señalando Mbappé.

Profundizando en lo anterior, el crack de Francia se mantiene con resquicios de lo que fue el partido de la final con Argentina, en donde lamenta la tardía reacción que tuvieron como equipo y ahora, solo se avoca a hacer las cosas de lo mejor posible en el PSG.

Mbappé atendió sutilmente a las burlas del 'Dibu' | Foto: Getty Images

“Intenté volver con la mejor energía posible, siendo lo más positivo. La final del mundo fue un partido loco, empujamos porque sabía que sin nada podíamos darle la vuelta a la situación y eso fue lo que hicimos muy tarde en el partido”, declaró.

Tras la pérdida de la Copa del Mundo, el astro francés señaló que tuvo una conversación con su compañero de equipo, el argentino Lionel Messi, en la que explicó que lo felicitó por la obtención de la Mundial.

“Charlé con él (Messi) después de la final, lo felicité porque era la búsqueda de su vida para él. Para mí también lo era, pero fallé, así que siempre tienes que ser un buen jugador”, detalló.

Finalmente, Mbappé le pegó una pequeña repasada a lo que fueron las provocaciones del arquero argentino, Emiliano Martínez, en la que el jugador del PSG

Por otro lado, Kylian Mbappé respondió a las provocaciones del arquero argentino “Dibu” Martínez de una manera bastante cauta y espera en lo que resta de temporada conseguir cosas importantes con su club.

“Las celebraciones no son mi problema. Yo no debería gastar energía en cosas sin importancia. Lo importante para mí es dar lo mejor para el club. Ahora vamos a esperar a que vuelva Messi para empezar a ganar partidos y volver a marcar goles”, cerró.