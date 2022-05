Argentina e Italia se verán las caras en un partido histórico que enfrentará a los campeones de América y Europa. Un encuentro que estará marcada también por la presencia de Chile en este duelo, considerando que el árbitro central y quien impartirá justicia será el señor Piero Maza, en un enfrentamiento que se disputará en el Estadio de Wembley.

Una instancia en la cual durante este martes se llevó a cabo la conferencia de prensa previa al partido en la cual participó el entrenador de la Selección Argentina, el señor Lionel Scaloni, quien debió enfrentar una curiosa pregunta por uno de los periodistas presentes en la sala.

La pregunta del colega recayó en la festividad que se vivirá en Inglaterra, donde se jugará el partido, y que durante la presente semana se celebrará el natalicio de la reina de aquel país, quien festejará sus 70 años en medio de ceremonias importantes.

“Esta semana se cumplen los 70 años de la reina de Inglaterra. Con todo el respeto del Mundo y siendo muy consciente de las situaciones históricas que existen entre Argentina y Reino Unido, en este caso te gustaría mandarle algún tipo de mensaje de reputación o celebración para la reina de Inglaterra”, fueron las palabras del periodista.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. (Foto: Getty Images)

Situación por la cual no dejó ajeno al entrenador trasandino, quien no evitó responder esta pregunta expresando lo siguiente. “Claro que sí, porque no. Felicitaciones, no sabía lo que me dices, pero es fútbol esto y lógicamente la felicito. ¿70 años? Perfecto, la felicito, de verdad, desde el lugar que me toca”, fueron las palabras del DT.

Momento por el cual rápidamente se comenzó a viralizar su respuesta en las redes sociales y que generó más de alguna repercusión entre los fanáticos del fútbol, sobre todo, los hinchas argentinos.