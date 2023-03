El ex delantero de Unión La Calera, Brian Fernández, sigue siendo noticia, ya que se encontró su vehículo desmantelado y su paradero es incierto en Argentina.

Brian Fernández llegó al fútbol chileno para jugar en Unión La Calera y se despachó con un campañón. Gracias a su talento, Colo Colo situó sus ojos en él para reforzar al Cacique, pero finalmente el tema no se dio y se encaminó hacia México para defender al Necaxa. Luego de varios bajones por actos de indisciplinas y ausencias a entrenar, el hermano del crack de la Universidad de Chile, Leandro Fernández, dejó ir otra chance este 2023 en Colón.

El técnico del cuadro de Santa Fe, Néstor Gorosito, lo había incluído en el primer equipo luego de realizar la pretemporada con la reserva. Entre él y varios compañeros más lo catapultaron a retomar su carrera. Sin embargo, dos ausencias seguidas le bastaron al Pipo para que lo desafectara del equipo.

Hace algunas horas, su amigo en Santa Fe, Facundo Garcés, fue claro en decir que "lo ayudé desde mi lado lo más que pude. Hice cosas que nadie sabe por él y me interesa poco que lo sepan. Lo hice porque lo quería y porque es mi compañero".

Ahora, Fernández protagoniza otro hecho que causa revuelo en Argentina. Resulta que hace varios días no se sabe del paradero del jugador. Esta mañana, en el sector de Alto de Noguera, encontraron su vehículo BMW gris absolutamente desmantelado y en pésimas condiciones. El bólido no tenía vidrios, estaban rotos y las ruedas también no estaban en el auto.

El automovil de Brian Fernández estaba desmantelado en Argentina (Twitter)

Las informaciones que llegan desde Argentina son variadas. Por ejemplo, en Aire de Santa Fe fue a buscar el auto de Fernández y contactó a una grúa para que lo sacara de dicho lugar, mientras que una aledaña del lugar manifestó que ese auto estaba de ayer en el sector y que al interior habría estado presumiblemente Fernández en un estado indefendible.

Los detalles que dentro del vehículo habría estado un hombre, con el pelo teñido rubio, durmiendo en el interior, sobre el volante y que fue sacado por un motociclista que se lo llevó del lugar.

"Mi hermano pasó por ahí y me avisó que había un auto con un pibe que parecía muerto, porque estaba con la cabeza en el volante", relató una testigo de la situación al medio transandino LT10.

El automóvil habría pertenecido a Fernández, aunque el móvil particular ya no estaría a su nombre y que tampoco se hicieron los papeleos. Lo concreto es que el paradero del ex futbolista que quiso Colo Colo es desconocido y la preocupación es máxima con uno de los cracks, que sigue luchando por reinsertarse en la actividad y dejar los líos extrafutbolísticos de lado.