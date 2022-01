El defensa del Al Shabab de Arabia Saudita, Igor Lichnvosky, aseguró que rechazó una oferta del Flamengo afirmando que ya no tiene 20 años y no quiere andar "corriendo a cualquier lado".

Igor Lichnovsky se fue muy joven de Universidad de Chile e hizo un periplo por el Porto de Portugal, Sporting Gijón y Real Valladolid en España, para luego ir a México y vestir las camisetas del Necaxa y el Cruz Azul.

Cuando las cosas le iban muy bien en el cuadro cementero, decidió partir al Al Shabab de Arabia Saudita, donde está hoy muy contento y en conversación con El Mercurio, deja a todos boquiabiertos al afirmar que rechazó una oferta del Flamengo.

"Tuve opciones de ir a Flamengo y pude volver a México a jugar en Tigres, pero todo lo asimilo a mi fe. El sistema hubiese gritado anda a Flamengo, pero ya no quiero andar corriendo a cualquier lado", afirmó.

El formado en la U deja en claro que lo más importante es su fe, y es Dios el que guía su carrera y en virtud de su creencia, toma las decisiones.

"Ya no soy el Igor que tenía 20 años y se fue a Porto, el que buscaba el éxito y la gloria. Dios está llevando mi vida. A veces se dice que el cristiano es muy emocional, pero no me dejo llevar por mis emociones, sino que por hechos. Leo mucho el Nuevo Testamento y me baso en eso", explicó.

Para el final, afirma también que le gustaría volver a la Roja. "Me encantaría estar en la selección, nunca le diría uqe no, y eso fue algo que sabía que me iba a jugar en contra cuando vine a Arabia Saudita, pero tengo 27 años, aún soy joven", cerró.