Luego de que quedara claro que Alexis Sánchez no sigue en el Inter de Milán, su nombre aparece como probable en varios equipos de Europa, sin embargo, el delantero prefiere ir a España donde la prensa hispana afirma que el Sevilla no lo tiene contemplado.

Alexis Sánchez se alista para dejar el Inter de Milán luego de dos temporadas y está analizando donde continuará su exitosa carrera en Europa donde llegó hace 14 años y que le ha permitido estar en grandes equipos como el Barcelona y el Manchester United.

El Niño Maravilla sabe que tiene calidad de sobra para seguir en el Viejo Continente y su nombre aparece como probable refuerzo en el Galatasaray de Turquía y en España, en el Sevilla, el rival de toda la vida del Betis de los chilenos Claudio Bravo y Manuel Pellegrini.

Respecto a la posibilidad de que el delantero llegue al cuadro andaluz, la prensa especializada le da pocas chanches, así lo asegura Roberto Arrocha de Sevilla Fútbol Club que en conversación con El Mercurio cree que "me sorprendería mucho que llegara Sánchez".

Agregando que "lo veo complicado, imposible diría yo, fundamentalmente por un tema de edad. El club necesita jugadores jóvenes, será una de las claves de los fichajes de este verano. Hay muchos por encima de los 30 años".

Alexis también apareció otra vez en el radar del FC Barcelona (Getty Images)

En esa misma línea se manifiesta Pablo Pitinho del diario ABC de Sevilla: "La verdad, creo que no hay nada. El Sevilla está queriendo quitarle años a su plantilla y, además, no puede pagar el salario de Alexis. Me extrañaría mucho que fuera verdad".

ver también Xavi le cierra las puertas a Alexis con un posible regreso a Barcelona

Los próximos días serán vitales para que el Niño Maravilla decida su futuro que hasta ahora parece incierto.