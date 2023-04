Brian Fernández sigue luchando con sus fantasmas y adicciones en Argentina. El jugador que alguna vez quiso Colo Colo no lo pasa bien, a pesar que tuvo la chance de despuntar y mostrar su juego en Colón de Santa Fe. Sin embargo, una recaída lo alejó del cuadro de Néstor Gorosito y su situación actual no es de las mejores producto de su enfermedad.

El hermano de Leandro Fernández, crack de la Universidad de Chile, incluso estuvo desaparecido y protagonizó un hecho con uno de sus vehículos, que apareció desmantelado en Argentina. Sin duda, la situación es límite para el exjugador de Unión La Calera. Su novia, Araceli Fessia otra vez entregó detalles del actual momento del jugador.

La novia del futbolista, en A24 en Argentina, reconoció que Fernández pasa un momento delicado, que no puede ver al hijo que tienen en común y que mucha gente se quiere aprovechar de él y su frágil momento por el consumo de drogas.

"Él consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa a venderle. Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida", expresó.

Brian Fernández pasa un momento delicado en Argentina (Photosport)

El momento del futbolista es de alta complejidad. Fessia reconoce en el diálogo con A24 que “Brian hoy en día está con su familia, donde él se siente cómodo. Estamos a la espera de que acceda a un tratamiento. Esto es a voluntad propia. No di con el apoyo suficiente y busco otro apoyo para que todo su entorno se informe de la enfermedad y de lo que se vive día a día. Es muy difícil".

ver también La dramática situación para el crack que añoraba jugar en Colo Colo: se desconoce su paradero

Un relato escabroso, crudo y complicado es que el que entrega la pareja de Fernández. Sin duda, un momento delicado para el hermano de Lean en la U y que, alguna vez, quiso ir a Colo Colo para mostrar todo su talento.

"Estoy con él hace 8 años y vengo batallando hace 3 años. Yo no estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Yo vi el Brian que puede, yo veo su deterioro. Esto es una lucha constante", manifestó Fessia.