Brian Fernández es uno de los jugadores más talentosos que pasó por el fútbol chileno con la camiseta de Unión La Calera. El buen nivel mostrado lo dejó cerca de llegar a Colo Colo, pero la oferta nunca se concretó y él decidió ir al Necaxa. Finalmente, el argentino, hermano de Leandro Fernández de Universidad de Chile, entró en una espiral de indisciplinas y problemas derivados del consumo de drogas.

En las últimas horas, Fernández se encontraba con paradero desconocido, luego que en Santa Fe se encontrara su vehículo complementamente desmantelado. Además, el jugador faltó varias veces a las prácticas de Colón y el técnico Néstor Raúl Gorosito lo cortó del plantel.

Tras la complicada situación que vive Fernández, la novia del jugador, Araceli Fessia, sacó el habla, rompió el silencio y entregó detalles sobre el oscuro momento del ex volante cementero, quien otra vez deberá luchar por reinsertarse en el fútbol profesional.

"Desde hace tres años que venimos luchándola fuerte contra esta enfermedad. (...) Brian se quedó sin nafta y me avisó a mí, pero con el grupo de tratantes decidimos no transferirle dinero para que no pueda usar el auto. No tengo que ir a buscarlo porque no puedo meterme en lugares peligrosos. Cuando está mal se escapa, no se deja ver y se rodea con personas peligrosas", dijo la novia del jugador en DSports Radio.

Brian Fernández lucha contra una dura enfermedad en Argentina (Getty Images)

Fernández con su pareja tienen a un hijo pequeño llamado Milan. Sin duda, Araceli Fessi sufre más de la cuenta por la salud del exjugador de Racing de Avellaneda. "Por recomendación de los profesionales, Milan (mi hijo) no puede verlo en los momentos malos, por eso está donde el tío", agregaron.

Sin duda, la pareja de Fernández reconoció que sí tuvo una oferta del extranjero que sería la de San Luis de Quillota en la Primera B, pero que no se logró dar. Además, Fessia carga los dardos sobre el mal trato que tuvo Gorosito con el talentoso jugador.

"No no quería que firmara de nuevo en Colón y no quería que se quedara en Santa Fe. Teníamos otra oferta, lejos de la Argentina, y no queríamos que se quedara acá", confesó.

La situación límite hizo que Araceli Fessia realizara una petición desesperada para con su pareja: "No lo agredan, eso no lo ayuda y nos juega en contra".