Desde hace años el Brasileirao viene reclutando no solo a cracks del continente sudamericano, sino que también ha demostrado que tiene el poder adquisitivo para contratar a estrellas que brillaron durante años en la élite de Europa. Es el caso de Luis Suárez, que firmó por dos temporadas en Gremio de Porto Alegre.

¿Qué figuras mundiales tendrá el Brasileirao en esta temporada 2023?

El charrúa Luis Suárez fue presentado como estrella en el recién ascendido Gremio, club en donde firmó por dos temporadas. Así, el Pistolero que supo brillar en clubes como Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid, se une a un listado de jugadores de talla mundial que juegan en la Serie A de Brasil:

-Fernandinho (Paranaense): Ex jugador del Shakhtar Donetsk y Manchester City, brilló durante años en el mediocampo de los Cityzens, cuadro en donde fue campeón de Inglaterra. También fue finalista de la Champions jugando por el equipo de Manchester, y jugó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 con el Scratch.

-Arturo Vidal (Flamengo): El Rey Arturo fue campeón en cuatro clubes grandes de Europa en que estuvo: Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán. Con la Vecchia Signora disputó una final de la Champions League, y con Chile jugó las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Vidal llegó desde el Inter de Milán al Flamengo que logró la Copa Libertadores 2022 | Foto: Getty

-Felipe Melo (Fluminense): El volante defensivo jugó durante varias temporadas en la Serie A, en equipos como la Fiorentina, la Juventus y el Inter de Milán. En Brasil fue bicampeón de América con Palmeiras, y hoy es uno de los baluartes del Flu a sus 39 años.

-Hulk (Atlético Mineiro): El delantero de 36 años realizó buenas campañas en el fútbol europeo en los clubes Porto y Zenit. Con Brasil fue campeón de la Copa Confederaciones 2013, y disputó el Mundial de Brasil 2014.

Otros jugadores que realizaron buenas campañas en las mejores ligas de Europa son Paulinho del Corinthians (ex Barcelona y Tottenham), David Luiz de Flamengo (ex Chelsea, PSG y Arsenal) o Rafinha de Sao Paulo (ex Bayern Múnich).