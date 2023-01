Pese a que este fin de semana no habrá acción en la Premier League, el fútbol inglés no descansa y regalará a los fanáticos del fútbol un partidazo en la cuarta ronda de la FA Cup: Manchester City vs Arsenal, en un duelo a partido único.

¿Cuándo y a qué hora juegan?

Manchester City y Arsenal se enfrentan este viernes 27 de enero a las 17:00 horas de Chile y Argentina, en el Etihad Stadium de Manchester.

¿En qué canal de TV se podrá ver este partido?

Este será transmitido por ESPN en las siguientes señales según el cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver este encuentro de manera online?

El duelo podrás verlo en vivo por streaming a través de la plataforma STAR+.

La antesala del partido por la Premier

Este duelo entre Manchester City y Arsenal por la FA Cup será la primera vez que se enfrenten en la actual temporada, ya que el partido de la primera rueda de la Premier League fue reprogramado. Pero quedan pocos días para que se pongan al día con ese encuentro decisivo.

Los Gunners son líderes de la Premier con 50 puntos, mientras que los Cityzens son segundos con 45 unidades, aunque con un partido más jugado. Al ser los dos grandes candidatos a ganar el título de la liga inglesa, se espera que los dos encuentros pendientes entre ambos sean verdaderas finales.

Una antesala de lo que serán esos partidos será por la cuarta ronda de la FA Cup, en donde en un duelo a partido único no solo estarán enfocados en seguir en carrera en el torneo más antiguo del fútbol, sino que además en preparar lo que será el encuentro pendiente entre ambos de la fecha 12, que se jugará el 15 de febrero.