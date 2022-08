El Manchester United recibe en Old Trafford al Liverpool por la tercera fecha de la Premier League.

Manchester United vs Liverpool | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el clásico inglés en la fecha 3 de la Premier League

Ya comenzada la Premier League 2022-2023, llega el clásico del fútbol inglés Manchester United vs Liverpool, cerrando la tercera jornada. Los equipos más grandes del país británico, no excentos de problemas, disputarán este encuentro en el Old Trafford de Manchester.

Los Diablos Rojos llegan a este partido como el colista del torneo, luego de sufrir sendas derrotas ante el Brighton por 2-1 en el debut, y ante el Brentford, que el sábado 13 de agosto goleó como local 4-0 al Manchester United, que de la mano de su nuevo entrenador Erik Ten Hag no consigue los rendimientos esperados a una millonaria plantilla, a la que se sumará el brasileño Casemiro.

Por otra parte, el conjunto de Liverpool tampoco ha podido sumar de a tres, ya que solo cosecha empates en el torneo: 2-2 ante el Fulham, y 1-1 ante el Crystal Palace, este último jugado en Anfield el lunes 15 de agosto. Los dirigidos por Jürgen Klopp están lejos en la tabla del líder Arsenal, que ya posee los nueve puntos disputados en tres partidos.

El United espera ante su clásico rival comenzar a salir de la crisis, en donde existen rumores de posibles salidas, entre ellas las del capitán Harry Maguire y de Cristiano Ronaldo. Además de encontrar un buen fútbol, los Diablos Rojos buscarán volver a la UEFA Champions League, torneo al que no lograron clasificar la temporada anterior.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Liverpool por la Premier League?

Manchester United vs Liverpool juegan este lunes 22 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Manchester United vs Liverpool?

El partido será transmitido por ESPN, en las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Manchester United vs Liverpool?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.