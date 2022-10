Este sábado el entrenador del Betis Manuel Pellegrini no sólo atendió a la prensa local en relación al partido que disputará su equipo mañana domingo ante el Celta a las 11:15.

El chileno fue consultado por lo publicado por medios ingleses en relación a los problemas que ha tenido con el Fisco de ese país de la época en que dirigía al Manchester City, algo que rechazó contundentemente.

"Salvo una diferencia hace un año con los derechos de imagen, que pagó también el Manchester City, nunca he tenido ningún problema con el fisco inglés", aclaró.

Lo que se informó fue que Pellegrini había sido sancionado por la agencia tributaria británica con una multa de 300.000 euros por evasión.

El Ingeniero reiteró que no sabe nada de eso, que le sorprende de hecho y que no tiene nada que ver con esa irregularidad, sencillamente porque esos "impuestos los pagaba el City".

Manuel Pellegrini viene de ser reconocido por el diario Marca como el mejor entrenador de la Liga (Marca)

Respecto al duelo con el Celta, Pellegrini refuerza la idea de que su equipo no puede, ni debe relajarse.

"No debemos tener la más mínima relajación, como no la tenemos cuando jugamos contra Madrid, Atlético o Barcelona. No creemos que sean insalvables", cerró.