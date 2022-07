River Plate presentó este martes a sus tres refuerzos en conferencia de prensa. Pablo Solari, Miguel Borja y Rodrigo Aliendro son las caras nuevas que tendrá Marcelo Gallardo para intentar levantar el irregular rendimiento del cuadro Millonario en el torneo argentino.

El Muñeco respondió a las consultas por los recién llegados, incluyendo el ex delantero de Colo Colo y le dio la responsabilidad de convencerlo de ganarse un lugar entre los once titulares.

“Iremos observando cómo vamos respondiendo a medida que funcionemos. Recién llegan esos jugadores. Hay que ver cómo pueden ir insertándose en el equipo y analizar el comportamiento de los estos mismos jugadores que me lleven a la posibilidad de cambiar. Siempre es una posibilidad cambiar”, comentó.

Por supuesto que también dedicó palabras a la incorporación del Pibe, a quien pudo ver en terreno en los partidos que enfrentó a Colo Colo por Copa Libertadores. “Es un jugador joven con muchísima proyección, que nos vendrá a aportar su granito de arena para ser el mejor equipo posible”. complementó.

Gallardo observó en terreno el desempeño de Pablo Solari por Copa Libertadores. / FOTO: Agencia Uno

Pese a la urgencia de los resultados, el entrenador Millonario sostuvo que no apurará la adaptación de sus nuevos refuerzos. “Conduzco un equipo de fútbol y dentro de ese plantel están los jugadores que llegaron. No voy a encanar a nadie. Estoy acompañando procesos que son normales dentro de la vida del fútbol. Hay jugadores que llegan y se adaptan, a otros que les cuesta. Otros que no se sienten o no están seguros y después terminan siendo importantes. Cosas que hemos vivido a lo largo de estos años”, explicó.

Pablo Solari cumplió este martes su segunda práctica en River Plate y buscará convencer a Marcelo Gallardo de ser alternativa este jueves en el partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.