"Me equivoqué por completo": Leandro Benegas pide disculpas tras duro cruce con hinchas de Independiente de Avellaneda

Independiente de Avellaneda vive un complejo momento en el fútbol argentino y este problema se ahondó con la derrota por 3-1 ante Platense por la fecha 6 del Campeonato Argentino, que tuvo a un chileno como protagonista: Leandro Benegas.

Y es que al finalizar el encuentro, los hinchas del Rojo se hicieron sentir y mostraron todo su malestar en contra de los futbolistas, el entrenador Eduardo Domínguez y los dirigentes del club trasandino

Lo cierto es que cuando los jugadores se retiraban del terreno de juego, el ex Curicó Unido fue increpado por algunos forofos del "Rey de Copas", lo que no fue bien recibido por el delantero, quien encaró a los hinchas, algo que no fue bien visto en las diversas redes sociales.

Luego de esta comentada escena, Benegas utilizó su cuenta de Twitter para pedir disculpas públicas a todos los hinchas que se vieron involucrados en este conflicto.

"Mis mas sinceras disculpas para todos los hinchas y socios de Independiente, me equivoqué por completo con la reacción q tuve hoy", partió diciendo el ex seleccionado nacional.

Las disculpas de Benegas en sus redes sociales

"Me dejé llevar por la impotencia de no haber podido lograr el resultado q queríamos , ojalá puedan aceptarlas", aseguró el delantero pretendido por Colo Colo.

Hay que destacar que Benegas es el actual goleador del equipo con 9 anotaciones y ha dado 2 asistencias, lo que le valió durante las últimas semanas estar en la órbita del Cacique y de Gustavo Quinteros.