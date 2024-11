Colo Colo tuvo un 2024 de alta competencia en su plantel. El cuadro albo llegó hasta cuartos de final de Copa Libertadores y picó de atrás para ganar el Campeonato Nacional, por lo que necesitó lo mejor de lo mejor en cancha.

En dicha lucha por un puesto, un jugador quedó atrás y tuvo que salir de Macul. A casi medio año de su partida del Estadio Monumental, no se arrepiente: está feliz en su nuevo club.

Ese es el caso de Leandro Benegas. En conversación con TNT Sports, el delantero expresó sus sensaciones tras su arribo a Unión Española. Encontró regularidad en Independencia.

“Fue una buena decisión dejar Colo Colo para venir a Unión. Disfruté mucho estar en Colo Colo. En todos los lugares en que he estado disfruto al máximo. Llegó la posibilidad de Unión y necesitaba jugar”, comenzó señalando.

Y es que sabía que en el equipo de Jorge Almirón no tendría las oportunidades que anhelaba. Por ello, decidió partir a préstamo hasta fines de 2024 a Plaza Chacabuco.

“Como jugador y delantero es necesario demostrar la vigencia y que se está preparado para jugar y competir a alto nivel. Necesitaba un lugar para demostrar y sentía que en Colo Colo no tenía ese lugar”, agregó.

¿Fue complejo abandonar a los albos? “Me adapto mucho en los lugares donde me toca jugar y donde me demuestran que tienen confianza. Me llamó Miguel Ponce y demostró esa confianza en mí. Fue fácil tomar la decisión”, destacó.

Leandro Benegas dejó Colo Colo a mediados de 2024. Recaló a préstamo en Unión Española.

Leandro Benegas pertenece a Colo Colo

Cabe destacar que el atacante de 36 años sigue perteneciendo a los registros albos. Está cedido hasta fin de temporada en Unión Española y tras ello será jugador libre.