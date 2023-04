El paso de Alexis Sánchez por el Manchester Utd no fue de los mejores, sin embargo el delantero nacional dejó varias anécdotas en el club inglés y una de ellas fue contada por Marcos Rojo, ex compañero de Alexis en el Utd.

En conversación con TyC Sports, Rojo reveló lo que le dijo Mourinho antes de contratar a Alexis. "Viene Mourinho un día antes que lo fichen y me dijo volviendo de un viaje: Mira que ficharon a Alexis, no le vas a pegar me dice, no te vas a pelear. Y le digo ¡No! ¿cómo me voy a pelear? ¿estás loco?"

"Vino al otro día e imagínate que todos estaban esperando el saludo mío con Alexis y vino con la mejor. Después nos llevamos re bien", continuó contando Rojo.

Alexis y Rojo crearon una gran relación a pesar de la rivalidad por la Copa América. (Getty Images)

"El tema era que con Alexis nos peleábamos cada vez que nos veíamos. A muerte era. Entonces, Mourinho me dice: ahora no lo vas a quebrar que juega para nosotros".

Para cerrar, Rojo comentó como terminó siendo su relación con Alexis. "Yo en las prácticas les metía palos a todos. Y él se cagaba de risa. Es de los entrenadores que les gusta que se picanteen los entrenamientos. Que los jugadores vayan al máximo. Pero después, con Alexis, fue lo mejor. Nunca dijimos cómo nos peléabamos. Fue como si nunca hubiera pasado nada", concluyó el actual jugador de Boca Juniors.