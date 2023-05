Una difícil temporada ha tenido Christophe Galtier en su primera temporada al mando del PSG. Su equipo quedó tempranamente eliminado de la Champions League a manos del Real Madrid y aún no pueden cerrar la Ligue 1.

Pero tendrá este sábado una oportunidad importante para acercarse al título del torneo francés, cuando enfrente este sábado al Ajaccio por la fecha número 35 de la máxima competición francesa.

Una de las dudas para este encuentro era Lionel Messi, quien había sido sancionado por un viaje no autorizado a Arabia Saudita y se le había castigado con una suspensión de dos semanas, sin goce de sueldo y con prohibición de entrenarse.

Messi podría estar viviendo sus últimos partidos en el PSG. (Getty Images)

Sin embargo, durante la jornada de hoy, Galtier confirmó que Messi irá de la partida contra el Ajaccio, por lo que se deja a entrever que el castigo ya no va más.

"He hablado con Leo de su vuelta al grupo y le he encontrado sereno, muy motivado para jugar, muy determinado para ganar un título de campeón de Francia. Le he visto muy implicado y va a ser titular mañana (sábado)", indicó el técnico del PSG.

Para finalizar declaró que Messi trabajó durante la semana con alegría y con muchas ganas de jugar con el equipo.