Cruz Azul sufrió una drástica goleada a manos de su clásico rival el pasado fin de semana. El América le pasó como una aplanadora en el Clásico Joven del fútbol mexicano, donde los golearon por siete a cero con presencia goleadora de Diego Valdés para el elenco azulcrema.

Es por esto que los jugadores de La Máquina Cementera volvieron este lunes a los entrenamientos en el complejo deportivo del club, la cual cada uno de los futbolistas debieron detenerse con sus autos para escuchar la molestia de los fanáticos azules.

Quien tampoco se salvó fue el delantero chileno Iván Morales, quien fue encarado por los hinchas de La Máquina a quien lo terminaron insultando con graves improperios y le pidieron explicaciones por la poca presencia goleadora que tiene en la institución.

Los aficionados de Cruz Azul le enrostraron que le metiera huevos en los entrenamientos y en los partidos que lo toque estar, pero no quedó ahí ya que además le señalaron que “Se rompa la madre o que se vuelva a su país” para sacar de este mal momento al club.

Iván Morales enfrentando a Necaxa con Cruz Azul. (Foto: Getty Images)

Iván Morales tuvo su derecho a replica

El delantero Iván Morales además tuvo la oportunidad de responderle a los hinchas de Cruz Azul que frenaron de forma obligada su auto, en la cual el futbolista sacó a relucir que jamás perdió un clásico, está dolido, pero que confiará en el equipo para revertir los malos resultados.

“Nadie quiere estar en esta situación. Nosotros menos. Nadie quiere estar acá. Nunca había pasado esto, le vamos a poner huevos. Vamos a salir de esta todos juntos, la hinchada, los jugadores, el cuerpo técnico, todos juntos y vamos a salir de esta. Ya la pasé, ya la viví, nunca perdí un clásico y me duele, aunque no esté jugando, me duele. Me revienta por dentro”.

Pero no quedo todo ahí, dado que además expresó “Yo se que Cruz Azul es un club gigante y no puede estar dónde está ahora y nosotros la vamos a sacar, nosotros la vamos a dar vuelta y vamos a entrar a Liguilla, vamos a entrar a repechaje, vamos a poner el club donde corresponde. Siempre hay que pensar en grande, pero ya no nos da la tabla para entrar en los cuatro primeros”.

Finalmente, sentenció que “Yo cuando esté adentro yo doy la vida, yo siempre corro por el equipo, por mis compañeros, por todos. Llevo solo un gol porque he jugado solo dos partidos de titular. Yo lo sé, yo lo sé”, terminó explicando el ariete.