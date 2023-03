El delantero chileno habló en exclusiva con TVN y uno de los temas abordados fue sobre su etapa en el Manchester United, club al que llegó después de no haber podido ir al Manchester City

"No me arrepiento": Alexis se sincera sobre su fallida etapa en el Manchester United

Tras su fallido fichaje por el Manchester City en 2016, Alexis Sánchez tuvo que continuar en el Arsenal, aunque su teléfono volvió a sonar: era José Mourinho, técnico del otro Manchester, el Manchester United, uno de los equipos más populares del mundo. La intención era clara: la 7 estaba disponible para él, la misma camiseta que usaron Cristiano Ronaldo, Éric Cantona y David Beckham.

Alexis Sánchez tuvo una entrevista exclusiva con TVN, instancia en la cual habló de diversos temas, uno de esos temas fue sobre su llegada al Manchester United, esto después de no haber podido llegar al Manchester City.

Después de hablar sobre el Manchester City, Alexis se refirió sobre su llegada al United. "Sonó mi celular, era Mourinho. Me dijo que la camiseta 7 estaba disponible para mí. No fue una cosa de dinero".

Alexis jugó de 2017 a 2019 en el Manchester United | Getty Images

El delantero chileno continuó detallando esa llamada de "The Special One". "Él (Mourinho) me dijo que estaban jugando la Champions y que lo iban a dar todo. Yo quería irme en ese momento para jugar la Champions, pero también tenía la palabra de Guardiola. Pero de pronto dije: la 7 del United, la misma que usaron Cristiano, Cantona, Beckham y después Alexis, era un sueño".

"No me arrepiento de haber ido al United. Creo que las cosas pasan por algo", remató Alexis sobre su paso en el Manchester United, el cual fue durante 2017 y 2019, recorrido que no tuvo el éxito esperado.