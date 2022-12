Óscar Opazo alza la voz en Racing: "Vengo a hacer mi propia historia, no a reemplazar a Eugenio Mena"

El defensor nacional, Óscar Opazo hace unas semanas fue presentado como nuevo jugador de Racing Club de Argentina y da paso a lo que es su primera experiencia en el fútbol del extranjero, en donde el ‘Torta’ ya trabaja bajo las ordenes de su nuevo estratega, Fernando Gago.

En esta jornada, el ex Colo Colo dialogó con D sports y dejó sus primeras impresiones a lo que ha sido el inicio de la pretemporada del conjunto de la ‘Academia’, en donde dejó en claro desde un principio que viene a escribir su propia historia y no reemplazar a nadie, haciendo alusión a Eugenio Mena, quien le habló muy bien del club.

"Vengo a hacer mi propia historia, no a reemplazar a Mena. Voy a hacer mi trabajo y cada uno hace su historia, él hizo una gran campaña acá y tengo una gran relación. Hablé y me dio muy buenas referencias del equipo que yo también ya lo conocía", partió señalando Opazo.

Ahondando en detalles de cómo se dio su llegada al conjunto de la ‘Acade’, el defensor indicó que apenas le surgió la posibilidad de poder dar el salto a Racing, le hizo bastante ilusión y no lo pensó para embarcarse a su primera experiencia en el extranjero, en la que está bastante motivado de conseguir cosas importantes.

Opazo ya se prepara en Racing | Foto: Racing Club

"Cuando me salió la posibilidad de venir a Racing no la pensé dos veces y tomé la oportunidad. Vengo de un equipo del cual nos tocó ser campeón, estaba clasificado a la Libertadores y acá también me encuentro con el equipo que lo está. Ese es otro de los motivos para venir y quiero hacer la mejor Libertadores y llegar lo más lejos posible", declaró

Sobre su arribo, admitió que antes de concretarse, ya había hablado con Fernando Gago "apenas empezó a sonar mi nombre él (Gago) me contactó y me dio la bienvenida porque ya estaba más o menos acordada mi llegada. Gago me llamó por teléfono antes de que llegara y ahora acá ya estuvimos hablando de a poco".

Uno de los próximos desafíos que se le avecina a Racing es la Supercopa, en la que se enfrentará a Boca Juniors el 20 de enero y el ‘Torta’ ya está expectante de conseguir su primer título con el club "tenemos la final contra Boca e intentaremos ganarla. Sueño con darle alegría a la gente y voy a dar el máximo".

El jugador de 32 años hizo una pequeña radiografía de las armas que le puede entregar al club con su llegada, en la que espera poder hacer las cosas bien, tal como lo han hecho sus últimos compatriotas en el conjunto de Avellaneda.

"Yo soy de mucha entrega, me gusta mucho participar en el ataque, defender obviamente pero mi fuerte siempre está en el ida y vuelta. Ayudo lo más que pueda en el ataque y generar posibilidades de gol en el equipo. Me llena de orgullo poder venir a un equipo tan importante y tratar de hacer igual o más que lo que hicieron mis compatriotas", apuntó.

Finalmente, Opazo tuvo palabras para lo que es su relación con el entrenador de su hoy nuevo archirrival, el Independiente de Leandro Stillitano, con quien compartió en Colo Colo, revelando que vivió muchas cosas importantes con él, pero que cuando le toque enfrentarlo, será su primer archirrival.

"Stillitano es tremenda persona, muy buena relación con él, pero ahora pasará a ser de la contra. Le tengo un gran cariño porque pasamos muy lindos momentos", cerró.