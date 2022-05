El Bologna de Gary Medel consiguió una amarga derrota ante el Venezia por la Fecha 36 de la Serie A, en donde el conjunto del chileno solo se jugaba el orgullo tras no tener chances ni de descender ni de clasificar a copas internacionales.

El Bologna de Gary Medel vivió un partido de montaña rusa en la Fecha 36 de la Serie A, en donde perdió por 4-3 ante el Venezia en calidad de visitante, con el chileno como el gran líder del equipo dentro de la cancha.

El primer tiempo suponía lo peor para el equipo de Gary Medel, ya que el Venezia a los 4’ abrió el marcador mediante Thomas Henry. Quince minutos después, el cuadro de la ciudad de los canales tuvo un penal que malogró, pero que convirtió en la segunda jugada para poner el 2-0 de manera excesivamente temprana.

Medel, quien pese a la desventaja era el más sólido de la retaguardia del Bologna, vio cómo a su equipo le costaba generar de tres cuartos de cancha hacia arriba. Cuando la primera fracción estaba a punto de entrar en los libros, Riccardo Orsolini puso el gol ‘psicológico’ para irse 1-2 a los vestuarios.

El Bologna de Gary perdió un partido increíble. | Foto: Getty Images

La segunda manga tendría, a ratos, tintes de épica para el cuadro del chileno. Marko Arnautovic a los 55 y Jerdy Schouten a los 68 pondrían el 3-2 con el que estaban dando vuelta un partido increíble, pero Mattia Aramu para los locales pondría el 3-3 final en el minuto 78.

En el último suspiro del partido, en el minuto 94, Dennis Johnsen podría el 4-3 para el local y sepultaría la ilusión del equipo de Medel. Los jugadores del cuadro visitante no podían creer el partido que se les escapó de las manos y el árbitro pitó el final.

De esta manera, el Bologna terminó perdiendo un partido que al principio se veía perdido por todos lados, que pasó a ganar y que finalmente no pudo sostener la ventaja y se lo terminarían dando vuelta. El cuadro del chileno, de igual manera, ya no se juega absolutamente nada en la Serie A ya que no puede ni descender ni clasificar a copas internacionales.