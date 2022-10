Paulo Díaz en jaque y no sabe si podrá despedirse de Marcelo Gallardo en River Plate

Paulo Díaz llegó a River Plate por expresa petición de Marcelo Gallardo, quien pidió la contratación del defensa chileno desde Arabia Saudita. Sin embargo, uno de los pupilos que más creció con el técnico millonario no sabe si podrá despedirse en la cancha de su mentor en Argentina.

Díaz, durante los últimos días, trabajó en forma alternativa al grupo en River, ya que sufrió una herida en la rodilla derecha ante Patronato. El Bombero se estrelló de lleno con un cartel estático y aquello le produjo una herida, que derivo en una sutura de la herida con cinco puntos.

Según informó Olé, Díaz todavía no recibe el alta médica y ya no tiene molestias en la rodilla, aunque lo han llevado con trabajos suaves para no arriesgar a algún peligro mayor para el zaguero, quien debería estar en la nómina de Eduardo Berizzo para los amistosos de Chile contra Polonia y Eslovaquia.

El exjugador de Colo Colo es inminente que será citado para la despedida de Gallardo en Avellaneda frente a Racing, en un duelo de infarto en la Primera División de Argentina. Sin embargo, el formado en Palestino no sería de los estelares.

Paulo Díaz llegó a ser en varias ocasiones capitán de River Plate con Marcelo Gallardo (Getty Images)

Hasta el momento, Díaz tiene 1.991 minutos en la cancha en 23 partidos disputados con River Plate en la máxima categoría del fútbol transandino. Durante el campeonato, el zaguero tiene un gol durante esta campaña.

En agosto de 2019, Paulo Díaz retornó del Al Ahli de Arabia Saudita para estar con Marcelo Gallardo en su exitoso paso por River Plate. El club millonario pagó 4.5 millones de dólares al equipo saudí por el zaguero inamovible hace un par de años de la defensa de la Banda Sangre.