Pablo Solari tuvo su esperado debut con River Plate en el triunfo por 1 a 0 sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata con anotación de Lucas Beltrán. El ex puntero de Colo Colo ingresó a los 62’ y tuvo una actuación calificada de “punzante”, siendo bien valorado por la prensa argentina.

Pese a las buenas sensaciones que dejó su partido con la Banda Sangre, hubo un periodista que se refirió de manera irónica al fichaje del Pibe, incluso, cuestionando la cifra que pagaron al Cacique para quedarse con el 60 por ciento de su pase.

Se trata de Flavio Azzaro, controvertido comentarista argentino que no tuvo pelos en la lengua para cargar contra lo que gastó el cuadro Millonario por el oriundo de Arizona: "cinco palos por Solari. No sé si es mucho, pero la verdad es que no lo conozco", comenzó.

Pero lejos de detenerse ahí, el periodista volvió a cargar, incluso con cierto aire de ninguneo para su club de procedencia. "Ahora, ¿cinco palos verdes por un futbolista que viene de Colo Colo de Chile? Es una apuesta grande que tiene Gallardo", completó.

Pablo Solari debutó con River Plate. / FOTO: Agencia Uno

Claramente no siempre todos quedan contentos con los movimientos de mercado que hacen los clubes. No obstante, está en manos del propio Pablo Solari acallar estas dudas de la mano de la conducción de Marcelo Gallardo.