Al parecer Gabriel Arias no tiene paz en Argentina. Mientras se prepara junto a sus compañeros en la selección chilena en España, en Allende Los Andes no paran las críticas por los gestos obscenos que le hizo a la hinchada de Platense.

Precisamente el presidente del equipo calamar, Pablo Bianchini, le dedicó varias palabras al arquero chileno y lo acusó de provocar a su gente y de faltarle el respeto a su equipo.

"Cuando los que deben dar el ejemplo con comportamiento provocan actos que no corresponden, no estamos bien como sociedad. No está bueno naturalizar situaciones ni ser agredido. Pero Arias provocó y no está bueno por él ni por la institución que representa", aseguró.

Igualmente el dirigente analiza que Gaby Arias pudo cometer un error, pero no cesó de criticarlo y apuntarlo.

"Pudo haberse equivocado, puede pasarle a cualquiera. Yo repudio que le haya faltado el respeto a nuestros hinchas porque además, lo hizo con la institución. Y pretendió justificar lo que estuvo", disparó.

Gabriel Arias en el ojo del huracán (Getty Images)

Recordemos que igualmente el portero de la Roja pidió disculpas una vez finalizado el partido entre Racing Club y Platense.

"Es muy difícil la sociedad en la que estamos, que se tomen el trabajo de buscar los nombres de familiares... En el partido atacando, siendo muy hiriente, se pasan los límites y no lo aguanté más. Exploté con esas cuatro personas", aseguró Gaby.