El ex Colo Colo, Pablo Solari, se vistió de héroe en el triunfo de River Plate ante Newells Old Boys por la liga argentina, marcando un doblete que no fue suficiente para que Pablo Carrozza, comunicador trasandino, aflojara en las críticas que ya le había hecho al Pibe la semana pasada por su partido ante Independiente.

Pablo Solari vivió una noche llena de magia en el Estadio Monumental de River Plate, donde anotó un tempranero doblete al minuto 30 y 33 ante más de 70 mil personas que marcó el camino del triunfo para el equipo de Marcelo Gallardo ante Newells Old Boys por la liga trasandina.

El ‘Pibe’ fue incisivo por su banda y se mostró muy activo, ganándose de manera inmediata al público millonario que llegó en masa a alentar el equipo. La buena actuación de Solari, eso sí, no fue suficiente para todos y siguió ganándose críticas de una voz que ya lo había criticado la semana pasada ante Independiente.

Pablo Carrozza, polémico periodista argentino, analizó la victoria de River Plate en su canal de Youtube y volvió a tener palabras para Solari, quitándole mérito por lo hecho y pidiendo que bajen las revoluciones con el ‘Pibe’.

Solari vive un gran presente en River Plate. | Foto: Getty Images

“El primer gol es en contra por más que se lo quieran dar y darlo como figura y que empiecen con el inflador como si fuese el salvador de todos los problemas de River. No estoy criticando al Pibe, la semana pasada dije que si seguía a ese nivel de tirar centritos por abajo no era más que Simón y no veía que Gallardo le pudiera dar más partidos de titular”, arrancó diciendo.

Carrozza reculó en sus dichos, pero le pegó sutilmente a los albos: “No dije que era un desastre, que había que echarlo, mandarle a la barra. No traten de sacar las cosas de contexto porque me hacen quedar a mí como que estoy matando a Solari cuando no lo vi jugar, lo vi tres partidos como todo el fútbol argentino. Acá no vemos los partidos del Colo Colo”.

Pese al doblete, Carrozza cerró diciendo que no da para figura: “No lo voy a criticar por lo que no vi y sí por lo que vi y me daba la impresión que arrancaba siempre bien y terminaba mal; hoy arrancó bien y terminó bien. Solari lo aprovecha y saca ventaja, pero no creo que haya sido la gran figura de la cancha por patear dos veces”, remató.