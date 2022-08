Comenzó el fútbol español y la 1° fecha de La Liga tendrá un entretenido duelo de chilenos, donde el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo se enfrenta al Elche de Enzo Roco.

Los sevillanos vienen de una gran temporada en la que fueron campeones de la Copa del Rey, por lo que en esta disputarán la UEFA Europa League. Las expectativas son altas en el Benito Villamarín, para lo cual además arribaron importantes jugadores como Luiz Felipe desde la Lazio y Luiz Henrique desde Fluminense.

Manuel Pellegrini eso sí no está del todo contento, debido a un serio problema que afecta al club. Resulta que por el fair play financiero, el Real Betis todavía no puede inscribir a sus refuerzos ni a los jugadores renovados hasta vender a un jugador para equilibrar los números. Marc Bartra podría ser el sacrificado e ir al Trabzonspor, pero hasta que eso no ocurra, las incorporaciones más Claudio Bravo, Joaquín y Andrés Guardado, entre otros, no podrán jugar.

El Elche por su parte logró mantener la categoría en el año anterior, por lo que esperan en esta temporada no sufrir grandes problemas con la zona roja. Enzo Roco es una pieza clave en la defensa del equipo. El partido ante el Real Betis se jugará en el Benito Villamarín de Sevilla.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Real Betis vs Elche por La Liga?

Real Betis vs Elche juegan este lunes 15 de agosto a las 15:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Real Betis vs Elche?

El partido será transmitido por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales:

DirecTV

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al Real Betis vs Elche?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.