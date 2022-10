Llega una nueva jornada de la UEFA Europa League, con un nuevo partidazo en el grupo C: Real Betis vs AS Roma, en un duelo clave por la clasificación a la siguiente ronda.

El líder invicto Betis posee nueve puntos, y en caso de ganar aseguraría su participación en la próxima ronda de la Europa League, a falta de dos partidos por jugar. Pero al frente tendrá una Roma que está muy complicada, ya que solo posee tres unidades, un punto menos que el segundo Ludogorets que tiene cuatro.

¿Cuándo juegan Betis y Roma?

El partido se jugará el jueves 13 de octubre de 2022 a las 13:45 horas de Chile, en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla.

¿Qué canal transmitirá el partido de la Europa League?

Este será transmitido por ESPN, en las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver el duelo de manera online?

El partido se podrá ver por streaming a través de STAR+.

¿Cómo les fue en su partido anterior?

La Roma recibió al Betis el jueves 6 de octubre en el Estadio Olímpico de Roma. En aquel compromiso el equipo del Ingeniero Pellegrini derrotó por 2-1 a los dirigidos por José Mourinho, gracias a los goles de Guido Rodríguez y de Luiz Henrique para los andaluces, y de Dybala para los locales.

Pero la figura fue el portero chileno Claudio Bravo, que tuvo notables tapadas en el partido. Una de ellas fue un potente remate de Paulo Dybala, pero con una gran reacción el portero bético la sacó al tiro de esquina. Esto hizo que la Roma no se ponga en ventaja, para que en el final el Betis se quede con los tres puntos.

Revisa a continuación el compacto del primer partido entre la Roma y el Betis: