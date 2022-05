¡Se deja querer!: El volante argentino Federico Lértora aún no decide su futuro y la U se inquieta: "Aún no me decido, estoy analizando y escuchando"

A una jornada de finalizar la primera rueda en el Campeonato Nacional y abrir la temporada de fichajes en el fútbol nacional, la Universidad de Chile ya se enfoca plenamente en reforzar su plantilla y sigue esperando por un viejo anhelo del mercado pasado.

Se trata del volante argentino Federico Lértora, quien es hoy uno de los puntales de Colón de Santa Fe y que conversó con el programa ‘Saca del medio’ de Radio Continental, en donde comentó sobre su futuro.

“Todavía no lo definí, como dije la otra vez en conferencia de prensa, la realidad es que tengo la cabeza puesta en los objetivos que tenemos con el plantel (Colón). Clasificar a la copa, ser competitivos en el torneo local, me propuse en la cabeza solo enfocarme en eso”, inició expresando Lértora.

Siguiendo la línea de sus declaraciones, el volante argentino señaló que durante esta semana ya comenzará a analizar las ofertas que tiene desde Argentina y el exterior, como la de la U, e indicó que ya ha conversado con su familia y su representante.

“Después cuando fuera el tiempo correcto pensar en el futuro, por ahora todavía no he tomado ninguna decisión, obvio que siempre hay conversaciones con mi familia y mi representante, sobre todo, así que ya en esta semana veremos y empezaremos a evaluar qué es lo que viene. También es complicado porque prácticamente no hay receso, es un mercado de pases atípico, entonces veremos”, explicó el volante.

Finalmente, Lértora fue consultado sobre sus grandes metas las cuales son jugar en un grande su país y en el extranjero, en donde prontamente tendrá que decidir por qué camino seguir en su carrera.

“Es una pregunta complicada, porque depende de un montón cosas, de contexto, de proyectos. No lo tengo definido. Son dos cuentas pendientes que uno siempre ha trabajado y he soñado para poder cumplirlas, pero aún no me decido, estoy analizando y escuchando”, cerró.