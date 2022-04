Universidad de Chile busca incansablemente reforzar al equipo que dirige Santiago Escobar para el segundo semestre y uno de los apuntados para llegar, es el volante argentino Federico Lértora, jugador que pudo llegar a comienzos de año, pero no pudo salir de Cólon de Santa Fe.

Como en junio queda libre, el mediocampista está en condiciones de negociar directamente con la U sin tener ataduras con ningún equipo, por lo que en La Cisterna están confiados en que ahora sí que sí, se pondrá la camiseta azul.

Bolavip conversó con el afamado relator Juan Manuel Pons, el que hace un acabado análisis sobre el futbolista. "A Lértora lo conozco desde que comenzó en Ferro hace muchos años, después pasó por Belgrano de Córdoba y otros equipos y hoy está jugando en Colón de Santa Fe hace dos o tres temporadas. Él es un jugador posicional, ustedes si se acuerdan de Damián Musto que está en Peñarol, es un jugador parecido", afirmó.

Agregando que es un jugador "posicional, pero con despliegue, tiene buen cabezazo, técnica no le digo de un crack, pero le alcanza de sobra para darle la pelota a un compañero, jugador ductil, pero no sé si es para tirar la casa por la ventana, no sé cuánto costará Federico".

El Bambino sigue adelante en su análisis y aclara que Lertora "es un tipo de buena cabeza y eso es importante en este tiempo, es un pibe que pudo tener estudios, tiene una base de educación de clase media, es decir, sabe diferenciar, no habla tonterías, no creo que se vaya de joda, es un futbolista maduro".

Pons para el final hace su diagnóstico. "La Universidad de Chile es uno de los equipos más grandes que tiene vuestro país y me parece que cuajaría perfecto. Lértora no está para hacer una banda, es posicional. Es un jugador para tener en cuenta y está preparado para jugar en el fútbol chileno y es una buena elección del entrenador de la U", cerró.