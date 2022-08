El defensor ecuatoriano Byron Castillo dejó atrás lo que fue la dura demanda que realizó Chile sobre su dudosa nacionalidad, en donde gracias a la sentencia que dio a conocer la FIFA sobre su caso, en donde le dio la negativa a la demanda de La Roja, el hoy jugador del León de México vive su vida tranquila, a la espera de afrontar su cita mundialera en este año.

Cuando se pensaba que tras la positiva respuesta que recibió el ecuatoriano ante la denuncia que realizó Chile, su caso sigue generando controversia, esta vez en su propio país, en donde ahora hace noticia debido a que la Federación Ecuatoriana habría vetado a un comunicador por el ‘Caso Castillo.

Se trata del conocido periodista Jorge Barraza, quien trabaja en el diario ‘El Universo’ de dicho país y que buscaba el poder asistir a la cita del Mundial de Qatar 2022 pidiendo la acreditación para su medio, la cual le negaron por una insólita razón que genera polémica en las tierras ecuatorianas.

El medio nombrado es sin duda uno de los periódicos más importantes del Ecuador y de la ciudad de Guayaquil, mientras que Barraza es uno de los comunicadores más connotados y que durante su carrera ha podido asistir al Mundial en diez oportunidades.

Byron Castillo sigue generando polémica | Foto: Getty Images

¿La razón del veto al periodista? Según informó el mismo Barraza, la jefa de medios de la Federación Ecuatoriana, Ximena Crespo le dio una insólita justificación para no aceptar su acreditación: “Pocos cupos y preferimos darlos a medios que se comportaron objetivamente en el caso Byron Castillo, no a El Universo, que no fue objetivo y tuvo una actitud antipatriótica. Parecía un diario chileno", fue lo que señaló Barraza.

En método de defensa, el comunicador indica que dicha determinación para dejar fuera al medio de esta cita mundialera es totalmente errónea: "El Universo no fue el disparador de la noticia de que Chile denunciaría a Ecuador por mala inclusión de Byron Castillo, aduciendo que sería un ciudadano colombiano y no ecuatoriano. La especie surgió en Chile", explicó.

Por aquello, Barraza tomó cartas sobre el asunto y denuncia que el método para no aceptar la acreditación a ‘El Universo’ no es debida ya que la toma como en acto de venganza por el razonamiento que dio la Federación de dicho país por el caso en el que se vio envuelto Byron Castillo.

"La FEF se arroga un derecho de veto que la FIFA no le ha concedido. Antes, FIFA acreditaba directamente, ahora facultó a sus 211 asociaciones para hacerlo. Sin dudas, (FIFA) no pensó que se caería en estos atropellos, reñidos completamente con la ética y el juego limpio, que dice defender, y con el derecho a informar libremente y con rigor", cerró.